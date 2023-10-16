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Кривоногов Николай Никифорович

Место рождения

Толгобольская волость, Ярославская обл., Россия

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Толгобольская волость, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кривоногов Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Кривоногова Елизавета Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Елизавета Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Железная ул. 17
Смерть
Неизвестно
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