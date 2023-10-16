Кривоногов Николай Никифорович
Место рожденияТолгобольская волость, Ярославская обл., Россия
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кривоногов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Кривоногова Елизавета Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Железная ул. 17
Смерть
Неизвестно