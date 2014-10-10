Каюмов Нурислам Нагимуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмов Нурислам Нагимуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1957

Дата смерти

10.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

200 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.200

Сын: Каюмов Булат Нурисламович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
07.01.1957

Отец: Каюмов Нагимулла

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.10.2014

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