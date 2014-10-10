Каюмов Нурислам Нагимуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1957
Дата смерти10.10.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.200
Сын: Каюмов Булат Нурисламович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
07.01.1957
Отец: Каюмов Нагимулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.2014