Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1854 г.р.
Около 1855 г.р.
Вычислено 1861 г.р.
Около 1870 г.р.

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Смирнов Федор Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич

Волосово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Любимского уезда Пречистинской волости д. Волосова
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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