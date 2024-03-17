Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич
Волосово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Любимского уезда Пречистинской волости д. Волосова
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Смирнов Федор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно