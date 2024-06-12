Сайковская (Новикова) Антонина Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сайковская (Новикова) Антонина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Гаврила Ильич

Мать: Новикова Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайковский ?

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайковский ?

Рождение ребёнка
1957

Сын: Сайковский Николай

Отец ребёнка: Сайковский ?

Смерть
2000

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