Сайковская (Новикова) Антонина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Гаврила Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сайковский ?
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сайковский ?
Рождение ребёнка
1957
Сын: Сайковский Николай
Отец ребёнка: Сайковский ?
Смерть
2000