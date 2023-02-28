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Петр Тимофеевич

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Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Тимофей Прокофьевич

Мать: Настасья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акулина Петровна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1759

Сын: Виногоров Василий Петрович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1763

Сын: Виногоров Герасим Петрович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1765

Сын: Виногоров Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1768

Сын: Колесов Сила Петрович

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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