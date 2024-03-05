Сидорова (Левченко) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Левченко) Валентина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: Левченко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Сидоров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Целовальникова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Сидоров Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Анатолий

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