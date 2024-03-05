Сидорова (Левченко) Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Сидоров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Целовальникова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Сидоров Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Анатолий