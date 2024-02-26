Афимья Матвеева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Матвей Иванов (Ич)
Мать: Авдотья Трофимова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1871 ст.
Муж: Федор Николаев (Ич)
Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.
Дочь: Марфа Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)
Рождение ребёнка
26.10.1875 ст.
Дочь: Прасковья Федорова (Вна)
Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)
Смерть
Неизвестно