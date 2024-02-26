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Афимья Матвеева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Матвей Иванов (Ич)

Мать: Авдотья Трофимова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.01.1871 ст.

Муж: Федор Николаев (Ич)

Рождение ребёнка
01.09.1873 ст.

Дочь: Марфа Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1875 ст.

Дочь: Прасковья Федорова (Вна)

Отец ребёнка: Федор Николаев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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