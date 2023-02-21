Котлягина (Белозерова) Капитолина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлягина (Белозерова) Капитолина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Панутриева Августа Николаевна

Отец ребёнка: Котлягин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котлягин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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