Дрюков Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Дрюков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1940
Дочь: Кутепова Зоя
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрюков Дмитрий
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрюков Григорий
Мать ребёнка: Дрюкова Христинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрюкова Христинья
Смерть
Неизвестно