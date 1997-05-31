Фриндт Эдуард Яношевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фриндт Эдуард Яношевич

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Место рождения

Берегово, Закарпатська область

Дата рождения

31.05.1937

Дата смерти

31.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1937

Отец: Фриндт Янош

Мать: Фриндт Мария

Берегово, Закарпатська область
Рождение ребёнка
22.07.1958

Сын: Василенко Геннадий Эдуардович

Мать ребёнка: Василенко Лидия Константиновна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.09.1962

Сын: Василенко Павел Эдуардович

Мать ребёнка: Василенко Лидия Константиновна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко Лидия Константиновна

Смерть
31.05.1997
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