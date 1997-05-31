Фриндт Эдуард Яношевич
Место рождения
Дата рождения31.05.1937
Дата смерти31.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1937
Отец: Фриндт Янош
Мать: Фриндт Мария
Рождение ребёнка
22.07.1958
Сын: Василенко Геннадий Эдуардович
Мать ребёнка: Василенко Лидия Константиновна
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.09.1962
Сын: Василенко Павел Эдуардович
Мать ребёнка: Василенко Лидия Константиновна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.1997