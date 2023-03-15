Арафаилов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1985
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Арафаилова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.1987
Сын: Арафаилов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Арафаилова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область