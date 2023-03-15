Арафаилов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арафаилов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1985

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Арафаилова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
09.07.1987

Сын: Арафаилов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Арафаилова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арафаилова Галина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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