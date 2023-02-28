Ханина Дарья Егорова
Место рождения
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1801 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1805 ст.
Отец ребёнка: Ханин Пантелеймон Никифоров
Рождение ребёнка
24.07.1809 ст.
Отец ребёнка: Ханин Пантелеймон Никифоров
Рождение ребёнка
01.03.1811 ст.
Дочь: Евдокия Пантелеева
Отец ребёнка: Ханин Пантелеймон Никифоров
Рождение ребёнка
1814 ст.
Отец ребёнка: Ханин Пантелеймон Никифоров
Смерть
До 1816 ст.