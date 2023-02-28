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Ханина Дарья Егорова

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Место рождения

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.01.1801 ст.

Муж: Ханин Пантелеймон Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.01.1805 ст.

Сын: Ханин Тимофей Пантелеев

Отец ребёнка: Ханин Пантелеймон Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1809 ст.

Сын: Ханин Борис Пантелеев

Отец ребёнка: Ханин Пантелеймон Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1811 ст.

Дочь: Евдокия Пантелеева

Отец ребёнка: Ханин Пантелеймон Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Ханин Григорий Пантелеев

Отец ребёнка: Ханин Пантелеймон Никифоров

Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
До 1816 ст.
Русаново, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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