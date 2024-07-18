Олена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Маланья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно