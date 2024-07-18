Олена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Маланья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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