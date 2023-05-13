Жуковская (Банникова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1972
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Жаксы, Жаксынский район, Акмолинская область