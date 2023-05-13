Жуковская (Банникова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковская (Банникова) Елена Ивановна

Место рождения

Мариец, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

04.11.1972

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Мариец, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуковский Сергей Каирбекович

Рождение ребёнка
27.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Жаксы, Жаксынский район, Акмолинская область

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