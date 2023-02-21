Мохов Виктор Николаевич
Место рожденияд. Большой Ключ,Кировская обл., Пижанский р-н, Соломинский с/с,
Дата рождения19.07.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Большой Ключ,Кировская обл., Пижанский р-н, Соломинский с/с,
Другое название деревни - Жужги
Образование
Около 01.09.1954
Соликамск
Школа | Школа№1 поселка Боровск
Образование
С 1956
Соликамск
Школа | Школа№6 поселка Боровск
Образование
С 01.09.1962 по 20.07.1964
Ремесленное училище №2 (ПТУ №38)
Плотник-столяр | Плотник-столяр второго разряда, группа №9
Военная служба
С 09.04.1966 по 04.12.1968
Соликамск
Под Томск, в закрытый город, в/ч 4265
Образование
С 09.04.1966
Работа или профессия
Между ?.01.1969 и ?.12.1969
Коммунистическая ул., 21 Соликамск Пермский край, Россия 618548
Слесарь по регенерации турбинного масла
Работа или профессия
Между ?.01.1970 и 29.10.1970
Коммунистическая ул., 21 Соликамск Пермский край, Россия 618548
Электрослесарь КИПиА
Арест
С 1971 по 1972
Добрянка, Пермь
За драку был арестован, отбывал год
Бракосочетание
10.01.1987
Solikamsk, gorod Solikamsk, Perm Krai, Russia
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно