Маяцкая Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1964
Отец: Маяцкий Петр Васильевич
Мать: Маяцкая Галина Матвеевна
Рождение ребёнка
08.05.1986
Дочь: Акишина Александра Александровна
Отец ребёнка: Касьянов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швачка Ангелина Юрьевна
Отец ребёнка: Швачка Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швачка Юрий Иванович