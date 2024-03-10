Маяцкая Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маяцкая Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1964

Отец: Маяцкий Петр Васильевич

Мать: Маяцкая Галина Матвеевна

Рождение ребёнка
08.05.1986

Дочь: Акишина Александра Александровна

Отец ребёнка: Касьянов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швачка Ангелина Юрьевна

Отец ребёнка: Швачка Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швачка Юрий Иванович

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