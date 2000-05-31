Грибова Кира Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибова Кира Дмитриевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.05.2000

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2000

Отец: Грибов Дмитрий Сергеевич

Мать: Грибова Татьяна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
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