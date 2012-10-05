Карамин Николай Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамин Николай Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1946

Дата смерти

05.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1972 г.р.
Скрыто настройками приватности
1979 г.р.
1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карамина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карамина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
10.10.1972

Сын: Карамин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Карамина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
06.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карамина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
03.11.1979

Сын: Карамин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Карамина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
06.06.1982

Сын: Карамин Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Карамина Нина Григорьевна

Смерть
05.10.2012

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