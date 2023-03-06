Ситникова (Короваева) Федосья Стефанова
Место рожденияп. Молоковский
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Короваев Стефан Савин
Мать: не указана
п. Молоковский
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ситников Герасим Герасимов
Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин
п. Остахинский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Ермило Герасимов
Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Герасимова
Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Герасимова
Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Герасимова
Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин
Смерть
Неизвестно