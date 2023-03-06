Ситникова (Короваева) Федосья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Короваева) Федосья Стефанова

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Место рождения

п. Молоковский

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Короваев Стефан Савин

Мать: не указана

п. Молоковский
Рождение ребёнка
1760

Сын: Ситников Герасим Герасимов

Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин

п. Остахинский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Ермило Герасимов

Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Герасимова

Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Герасимова

Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Герасимова

Отец ребёнка: Ситников Герасим Минин

Смерть
Неизвестно
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