Жаров Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Василий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каскина Александра Иванова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каскина Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
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