Жаров Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каскина Александра Иванова
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно