Pfeifer Marcel Joseph
Место рожденияHays, Ellis County, KS, United States
Дата рождения16.06.1920
Дата смерти06.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1920
Отец: Pfeifer Alexander A.
Мать: Theresa
Hays, Ellis County, KS, United States
Смерть
06.02.2010
Wa Keeney, Trego County, KS, United States
Похороны
Неизвестно
St. Joseph Cemetery, Hays, Ellis County, KS, United States