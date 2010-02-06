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Pfeifer Marcel Joseph

Место рождения

Hays, Ellis County, KS, United States

Дата рождения

16.06.1920

Дата смерти

06.02.2010

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1920

Отец: Pfeifer Alexander A.

Мать: Theresa

Hays, Ellis County, KS, United States
Смерть
06.02.2010
Wa Keeney, Trego County, KS, United States
Похороны
Неизвестно
St. Joseph Cemetery, Hays, Ellis County, KS, United States
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