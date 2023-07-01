Григорьева (Демина) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демин Петр Варламович
Мать: Демина Елена Андреевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Лебедева Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Григорьев Виктор Павлович
Рождение ребёнка
16.05.1954
Сын: Григорьев Павел Викторович
Отец ребёнка: Григорьев Виктор Павлович
Рождение ребёнка
20.02.1962
Сын: Григорьев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Григорьев Виктор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно