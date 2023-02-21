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Хожалов Фрол Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хожалов Алексей

Мать: Хожалова ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Боровкова Мария Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1893

Сын: Хожалов Николай Фролович

Мать ребёнка: Хожалова Елена

Малая Слобода Кумзерская волость, Кадниковский уезд (на 1914)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хожалова Евгения Фроловна

Мать ребёнка: Хожалова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хожалов Александр Фролович

Мать ребёнка: Хожалова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хожалова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Фроловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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