Хожалов Фрол Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хожалов Алексей
Мать: Хожалова ?
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Боровкова Мария Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1893
Мать ребёнка: Хожалова Елена
Малая Слобода Кумзерская волость, Кадниковский уезд (на 1914)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хожалова Евгения Фроловна
Мать ребёнка: Хожалова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хожалов Александр Фролович
Мать ребёнка: Хожалова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хожалова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Фроловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно