Каплинская (Шведовская) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаплинская (Шведовская) Елизавета Фёдоровна

Каплинская (Шведовская) Елизавета Фёдоровна

avatar

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

28.08.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
14.05.1907 ст.

Муж: Каплинский Мартин Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.06.1908 ст.

Сын: Каплинский Леонтий Мартинович

Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
15.06.1908 ст.

Сын: Каплинский Тихон Мартинович

Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.

Дочь: Екатерина Мартиновна

Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
28.08.1910 ст.
Волковинцы, Хмельницька область
В метрической книге запись о смерти с ошибкой (имя и отчество жены). Записано: "М. Волковинец дворянина Мартина Каплинского жена Анна Григорьева. 24 года. От скарлатины."
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close