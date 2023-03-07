Каплинская (Шведовская) Елизавета Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти28.08.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1907 ст.
Рождение ребёнка
15.06.1908 ст.
Сын: Каплинский Леонтий Мартинович
Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1908 ст.
Сын: Каплинский Тихон Мартинович
Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Дочь: Екатерина Мартиновна
Отец ребёнка: Каплинский Мартин Иванович
Смерть
28.08.1910 ст.
В метрической книге запись о смерти с ошибкой (имя и отчество жены). Записано: "М. Волковинец дворянина Мартина Каплинского жена Анна Григорьева. 24 года. От скарлатины."