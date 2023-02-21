Шишкина Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Татьяна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
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Место
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Рождение
30.03.?

Отец: Шишкин Виктор Николаевич

Мать: Макеенко Александра Николаевна

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