Романова Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Романов Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Романов Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Романов Яков Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно