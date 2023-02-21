Романова Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Матрена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Романов Родион Яковлев

Отец ребёнка: Романов Яков Лукьянов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Романов Яков Лукьянов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Романов Яков Лукьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Яков Лукьянов

Смерть
Неизвестно
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