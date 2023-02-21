Сибиряков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибиряков Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1997

Дочь: Демидова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Сибирякова Наталья Нтолаевна

Рождение ребёнка
30.07.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сибирякова Наталья Нтолаевна

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