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Свобода Валерий Константинович

Место рождения

Россия

Дата рождения

31.05.1945

Дата смерти

03.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1945

Отец: Свобода Константин (Густав) Иванович

Мать: Свобода Таисья Владимировна

Россия
Рождение ребёнка
05.11.1966

Сын: Свобода Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: Нина Алексеевна

Джамбул, Казахстан
Рождение ребёнка
23.07.1975

Сын: Свобода Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: Нина Алексеевна

Джамбул, Казахстан
Работа или профессия
Неизвестно
водитель дальнобойщик, водитель автобуса
Смерть
03.07.2005
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Немецкое военное кладбище, Волгоград
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