Свобода Валерий Константинович
Место рожденияРоссия
Дата рождения31.05.1945
Дата смерти03.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1945
Россия
Рождение ребёнка
05.11.1966
Мать ребёнка: Нина Алексеевна
Джамбул, Казахстан
Рождение ребёнка
23.07.1975
Сын: Свобода Владислав Валерьевич
Мать ребёнка: Нина Алексеевна
Джамбул, Казахстан
Работа или профессия
Неизвестно
водитель дальнобойщик, водитель автобуса
Смерть
03.07.2005
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Немецкое военное кладбище, Волгоград