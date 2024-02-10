Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1988
Отец: Сергей Ефимович
Мать: Любовь Геннадьевна
Рождение ребёнка
28.09.2007
Дочь: Александра Жанатовна
Отец ребёнка: Жанат Самуратович
Рождение ребёнка
28.09.2007
Дочь: Александра Жанатовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.02.2014
Сын: Жумагулов Тимур
Отец ребёнка: Жанат Самуратович