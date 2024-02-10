Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

rm
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1988

Отец: Сергей Ефимович

Мать: Любовь Геннадьевна

Рождение ребёнка
28.09.2007

Дочь: Александра Жанатовна

Отец ребёнка: Жанат Самуратович

Рождение ребёнка
28.09.2007

Дочь: Александра Жанатовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.02.2014

Сын: Жумагулов Тимур

Отец ребёнка: Жанат Самуратович

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