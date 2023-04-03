Кальченко Дмитрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Дмитрий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальченко Максим Игнатиевич

Мать: Кальченко Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кальченко Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Кальченко Василиса Стефановна

Рождение ребёнка
22.07.1891

Сын: Кальченко Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Кальченко Василиса Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Кальченко Василиса Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Василиса Стефановна

Смерть
Неизвестно
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