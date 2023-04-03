Кальченко Дмитрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кальченко Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кальченко Василиса Стефановна
Рождение ребёнка
22.07.1891
Сын: Кальченко Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Кальченко Василиса Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Кальченко Василиса Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно