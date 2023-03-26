Каканов Еким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каканов Еким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Каканов Федул Екимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Каканов Никифор Екимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Каканов Яков Екимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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