Нюганен Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841 ст.
Отец ребёнка: Нюганен Петр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Нюганен Петр Семенович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Нюганен Петр Семенович
Рождение ребёнка
27.11.1873 ст.
Отец ребёнка: Нюганен Семен Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно