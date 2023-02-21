Нюганен Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюганен Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1811 по 1818 г.р.

Дети

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Нюганен Миккель Петрович

Отец ребёнка: Нюганен Петр Семенович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Нюганен Семен Петрович

Отец ребёнка: Нюганен Петр Семенович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Нюганен Иван Петрович

Отец ребёнка: Нюганен Петр Семенович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.11.1873 ст.

Сын: Нюганен Иван Семенович

Отец ребёнка: Нюганен Семен Петрович

Ладога, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нюганен Петр Семенович

Смерть
Неизвестно
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