Антонов Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Александр Витальевич
Мать ребёнка: Антонова Преснякова Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Антонова Софья Витальевна
Мать ребёнка: Антонова Преснякова Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепанова Антонова Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Антонова Преснякова Ксения Павловна