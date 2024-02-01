Антонов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Александр Витальевич

Мать ребёнка: Антонова Преснякова Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Антонова Софья Витальевна

Мать ребёнка: Антонова Преснякова Ксения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Преснякова Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепанова Антонова Людмила Витальевна

Мать ребёнка: Антонова Преснякова Ксения Павловна

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