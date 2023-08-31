Гаврилов Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.03.1975
Рождение ребёнка
10.08.1976
Сын: Гаврилов Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Гаврилова (Писарцова) Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
18.03.1986
Дочь: Тищук (Гаврилова) Полина Вячеславовна
Мать ребёнка: Гаврилова (Писарцова) Надежда Федоровна