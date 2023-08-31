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Гаврилов Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.03.1975

Жена: Гаврилова (Писарцова) Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
10.08.1976

Сын: Гаврилов Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Гаврилова (Писарцова) Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
18.03.1986

Дочь: Тищук (Гаврилова) Полина Вячеславовна

Мать ребёнка: Гаврилова (Писарцова) Надежда Федоровна

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