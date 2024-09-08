Истомин Зот Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.07.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Истомин Стефан Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Истомина) Татьяна Зотовна
Мать ребёнка: Истомина (Башкатова) Александра Федоровна
Смерть
03.07.1916
Причина смерти: пропал без вести в Ростовской области