Истомин Зот Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Зот Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Истомин Стефан Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина (Башкатова) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Истомина) Татьяна Зотовна

Мать ребёнка: Истомина (Башкатова) Александра Федоровна

Смерть
03.07.1916
Причина смерти: пропал без вести в Ростовской области

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