Григорьева (Бушланова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1952
Отец: Бушланов Иван Викторович
Мать: Буторина Мария Павловна
Рождение ребёнка
07.02.1980
Дочь: Григорьева Мария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
09.06.1985
Дочь: Ушакова Марина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Тимирязевское, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно