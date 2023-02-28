Григорьева (Бушланова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Бушланова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область

Дата рождения

16.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1952

Отец: Бушланов Иван Викторович

Мать: Буторина Мария Павловна

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.02.1980

Дочь: Григорьева Мария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
09.06.1985

Дочь: Ушакова Марина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Тимирязевское, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Александр Георгиевич

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