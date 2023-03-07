Жуланова Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
06.02.1905
Сын: Жуланов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Жуланов Николай Ильин
Россия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Жуланов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Жуланов Николай Ильин
Смерть
1954
Похороны
Неизвестно