Жуланова Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуланова Варвара Алексеевна

Жуланова Варвара Алексеевна

avatar

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1870

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Жуланов Николай Ильин

Рождение ребёнка
06.02.1905

Сын: Жуланов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Жуланов Николай Ильин

Россия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жуланов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Жуланов Николай Ильин

Смерть
1954
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close