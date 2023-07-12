Соловьёва Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1978

Отец: Соловьёв Виктор

Мать: Валентина

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