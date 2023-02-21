Бирюков Аркадий (Еврей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюков Аркадий (Еврей)

Бирюков Аркадий (Еврей)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Еврей. При женитьбе взял фамилию супруги.
Рождение ребёнка
06.04.1928

Сын: Бирюков Анатолий Аркадьевич

Мать ребёнка: Бирюкова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close