Бирюков Аркадий (Еврей)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Еврей. При женитьбе взял фамилию супруги.
Рождение ребёнка
06.04.1928
Сын: Бирюков Анатолий Аркадьевич
Мать ребёнка: Бирюкова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирюкова Анна
Смерть
Неизвестно