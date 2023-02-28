Петров Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1788 по 1791
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С 1791
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Смерть
1834