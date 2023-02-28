Петров Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Василий Владимирович

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Место рождения

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1788 по 1791
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
С 1791
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Смерть
1834
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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