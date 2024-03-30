Смирнова Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Смирнова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван большой Алексеевич
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Смирнов Иван большой Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Смирнова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван большой Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно