Смирнова Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Пелагея Ефимовна

Место рождения

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Смирнова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван большой Алексеевич

Новокарасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Смирнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван большой Алексеевич

Новокарасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Смирнова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван большой Алексеевич

Новокарасук, Карасукский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван большой Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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