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Бобков Феодор Трифиллиев

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.

Отец: Бобков Трифиллий Кириллов

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1890 ст.

Жена: Бобкова Ирина Варфоломеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.10.1899 ст.

Сын: Бобков Георгий Феодоров

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Варфоломеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.

Сын: Бобков Василий Феодоров

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Варфоломеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1902 ст.

Сын: Бобков Илья Феодоров

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Варфоломеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.

Сын: Бобков Феодор Феодоров

Мать ребёнка: Бобкова Ирина Варфоломеева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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