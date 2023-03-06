Головина Анастасия Феоктистова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно