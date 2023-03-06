Головина Анастасия Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Анастасия Феоктистова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Головин Фома Сергеевич

Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Головин Ипатий Сергеевич

Отец ребёнка: Головин Сергей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Сергей Максимович

Смерть
Неизвестно
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