Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна

Место рождения

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Котолевцев Иван Кузьмич

Мать: Котолевцева Анастасия

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Павел Архипович

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Гончаренко Филипп Павлович

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Гончаренко) Анна Павловна

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Гончаренко) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гончаренко Антип Павлович

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Гончаренко) Федосья Павловна

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Гончаренко Сидор Павлович

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Гончаренко Андрей Павлович

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Гончаренко Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович

Томаровка, Яковлевский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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