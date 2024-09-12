Гончаренко (Котолевцева) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Котолевцев Иван Кузьмич
Мать: Котолевцева Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Гончаренко Филипп Павлович
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Гончаренко) Анна Павловна
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Гончаренко) Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гончаренко Антип Павлович
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Гончаренко) Федосья Павловна
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Гончаренко Сидор Павлович
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Гончаренко Андрей Павлович
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Гончаренко Кузьма Павлович
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Архипович
Смерть
Неизвестно