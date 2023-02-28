Князев Дмитрий Никитович
Место рождения
Дата рождения12.05.1894
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1894
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Князева Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Князева Раиса Александровна
Бракосочетание
Около 1920
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Князева Капитолина Дмитриевна
Мать ребёнка: Князева Раиса Александровна
Смерть
Около 1965
Малаховка, Люберцы, Московская область