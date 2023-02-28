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Князев Дмитрий Никитович

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Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

12.05.1894

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1894

Отец: Князев Никита Иванович

Мать: Князева Анастасия Никифоровна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Князева Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Князева Раиса Александровна

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Князева Раиса Александровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Князева Капитолина Дмитриевна

Мать ребёнка: Князева Раиса Александровна

Смерть
Около 1965
Малаховка, Люберцы, Московская область
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