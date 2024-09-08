Федотов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1899
Дата смерти28.10.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1928
Дочь: (Федотова) Руфина Ивановна
Мать ребёнка: (Давыдова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1938
Дочь: (Федотова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: (Давыдова) Мария Николаевна
Смерть
28.10.1962