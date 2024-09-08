Федотов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1899

Дата смерти

28.10.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1928

Дочь: (Федотова) Руфина Ивановна

Мать ребёнка: (Давыдова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1938

Дочь: (Федотова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: (Давыдова) Мария Николаевна

Смерть
28.10.1962

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