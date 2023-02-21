Пахомова Раиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Раиса Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Пахомов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Альберт Михайлович

Отец ребёнка: Пахомов Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Михаил Павлович

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