Негодяев Иван
Место рожденияГрачёвка, Оренбургская обл.
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Негодяев Василий
Мать: Негодяева Татьяна
Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
02.07.1947
Сын: Негодяев Геннадий
Мать ребёнка: Негодяева Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.09.1958
Дочь: Кириченко Ольга
Мать ребёнка: Негодяева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негодяев Юрий
Мать ребёнка: Негодяева Мария Петровна
Военная служба
Неизвестно
место призыва: Грачевский РВК, Чкаловская обл., Грачевский р-н
Смерть
Неизвестно