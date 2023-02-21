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Негодяев Иван

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Место рождения

Грачёвка, Оренбургская обл.

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Негодяев Василий

Мать: Негодяева Татьяна

Грачёвка, Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
02.07.1947

Сын: Негодяев Геннадий

Мать ребёнка: Негодяева Мария Петровна

Рождение ребёнка
12.09.1958

Дочь: Кириченко Ольга

Мать ребёнка: Негодяева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негодяев Юрий

Мать ребёнка: Негодяева Мария Петровна

Военная служба
Неизвестно
место призыва: Грачевский РВК, Чкаловская обл., Грачевский р-н
Смерть
Неизвестно
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