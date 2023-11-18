Алексеев сергей леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев леонид александрович
Мать: Алексеева валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева 1 сергеевна
Мать ребёнка: Алексеева наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев анатолий сергеевич
Мать ребёнка: Алексеева наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева наталья