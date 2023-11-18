Алексеев сергей леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев сергей леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев леонид александрович

Мать: Алексеева валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева 1 сергеевна

Мать ребёнка: Алексеева наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев анатолий сергеевич

Мать ребёнка: Алексеева наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева наталья

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