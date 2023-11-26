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Бернякович София Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1745 и 1750

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бернякович Андрей Козьмич

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Бернякович Яким (Иоаким) Андреевич

Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Бернякович Леон (Леонтий) Андреевич

Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Бернякович Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1780

Сын: Бернякович Павел Андреевич

Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Бернякович Аксинья Андреевна

Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Бернякович Ануфрий Андреевич

Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич

Зани, Мядельский район, Минская область
Смерть
После 1800
Зани, Мядельский район, Минская область

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