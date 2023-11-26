Бернякович София Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1745 и 1750
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Бернякович Яким (Иоаким) Андреевич
Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Бернякович Леон (Леонтий) Андреевич
Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Бернякович Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1780
Сын: Бернякович Павел Андреевич
Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Бернякович Аксинья Андреевна
Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Бернякович Ануфрий Андреевич
Отец ребёнка: Бернякович Андрей Козьмич
Смерть
После 1800